Yerel seçimde 6. olan İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener sessizliğini bozdu

Yayınlanma: 09.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 04:00

Yerel seçimlere ilk kez “hür ve müstakil” olarak giren ve Türkiye genelinde yüzde 3.77’lik oy oranıyla altıncı sırayı alan İYİ Parti, 27 Nisan’da seçimli olağanüstü kongreye gidiyor. Seçim gecesi partisinin kongreye gideceğini açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’in kongrede aday olup olmayacağına ilişkin bir yorum yapmaması dikkat çekmişti. Açıklama yapmayarak “nabız yokladığı” kulislerde konuşulan Akşener dün sessizliğini bozdu ve kongrede aday olmayacağını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

‘SONUÇLAR ŞAHSIMA AİT’

Yerel seçimlere hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettiklerini vurgulayan Akşener, “Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabi farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım” dedi.

Akşener, aday olmayacağını açıklamasının ardından parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı. Görevliler, Akşener’in odasındaki eşyalarını toplayıp araçla evine götürdü.

GENEL BAŞKANLIK YARIŞI BAŞLADI

Meral Akşener’in genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamasının hemen ardından TBMM Grup Başkanı Koray Aydın genel başkanlığa aday olacağını duyurdu. Kararını sosyal medya hesabından açıklayan Koray Aydın, “Büyük fedakârlıklarla partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı olağanüstü kurultay kararıyla partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz” dedi.

‘KAYITSIZ KALAMAM’

Adaylığını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Akşener’in kararını saygıyla karşıladığını belirterek “Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da adaylığını basın açıklamasıyla duyurdu. Partideki kırılma noktasının ne olduğu sorusuna Akalın şu yanıtı verdi:

“Ne yazık ki bizde ana çelik çekirdeği, hikâyemizi bilmeyen insanlar oluşturdu. Dolayısıyla tabanımız da genel başkanımızın her atamasını, her fiilini sorgulamaya başladı. Biz MHP’den iki sebeple ayrıldık. O ana omurgadaki insanlar ana çelik çekirdekten çıkarıldığı anda taban zaman içerisinde şüpheyle baktı. Biz Ümit Özdağ’ı, Yavuz Ağıralioğlu’nu, Durmuş Yılmaz’ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım.”

Öte yandan Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz da başkanlık için aday olduğunu açıklamış ve “Kurultay gününe kadar eleştiri yapmayın. Oy hakkınızın alınmasına fırsat vermeyin” demişti.

İZMİR ADAYI ÜMİT ÖZLALE İSTİFA ETTİ

Yerel seçimlerde İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilen İzmir Milletvekili ve Kalkınma Politakaları Başkanı Ümit Özlale, partiden istifa ettiğini açıkladı. Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sevgili İYİ Parti ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkânsız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.” Özlale’nin istifasının ardından İYİ Parti’nin Meclis’teki koltuk sayısı 37’ye düştü.