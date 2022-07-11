İYİ Parti, iktidarın kaderine terk ettiği üreticiler için tarımsal proje hazırladı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

İYİ Parti, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasından yola çıkarak kaderine terk edilen çiftçiler için “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Tarım Bilimleri Akademisi” projesi hazırladı.

İYİ Parti’nin projesi, tarım üreticilerinin, iyi şartlarda, en yeni teknolojiyle, bilimin öncülüğünde üretim yaparak verim ve kazançlarını artırmasını hedefliyor. Proje ile çiftçileri kaderine terk eden yaklaşımların sona erdirilmesi ve tarımsal üretimde yenilikçi uygulamalarla çiftçilerin birer girişimci ve “asıl aktör” haline getirilmesi öngörülüyor. Parti, projeyle “tohum ve tarımsal ilaçlarda dışa bağlılığı sonlandırmayı” da planlıyor. Bu hedefler için gerekli bilgi ve donanım, kurulacak olan AOÇ Tarım Bilimleri Akademisi’yle sağlanacak. İYİ Parti’nin yapacağı çalışmalar şöyle:

- Ar-Ge desteği: Akademi, tarımsal Ar-Ge’nin merkezi ve beyni olacak. Üreticiler hem dünyadaki yeni teknolojilerden faydalanacak hem de Türkiye’nin tarımda ihtiyaç duyduğu çözümlere milli kaynaklar ve milli Ar-Ge desteğiyle ulaşacak.

- Gen kaynakları: Türkiye’nin sahip olduğu önemli zenginliklerinden biyolojik çeşitlilik, iklim krizi ve insan kaynaklı nedenlerden zarar görüyor. Bu durumu tersine çevirmek mümkün. Uluslararası Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynakları Merkezi kurularak yurtdışına çıkarılan gen kaynaklarının geri getirilmesi için harekete geçilecek. Böylece Akademi büyük bir tarımsal teknoloji üssü haline gelecek.

- Bilimsel çalışmalar: Akademi, tarım alanında, Türkiye’yi “Tarım 3.0 ve 4.0” hedefine taşıyacak. Fikir ve keşif sahiplerine, tarımsal üreticilere ve tarım alanında bilimsel çalışma yürütmek isteyenlere ortam, kaynak ve olanak sağlanacak.

- Çiftçi-devlet el ele: “Liyakatsiz yönetim, kontrolsüz döviz kuru, keyfi faiz oranları ve başarısız ekonomi politikaları” sonucu tarımda da maliyetlerin yükseldiğine dikkat çekilen proje çalışmasında çiftçinin döviz kuruna ezdirilmeyeceğine, devlet desteklerinde tarımın önceleneceğine dikkat çekildi. Projede, “en yüksek verim için çiftçi-devlet el ele çalışacak” denildi.



1925’TE KURDU, 1937’DE MİLLETE EMANET ETTİ

1925 yılının ilkbaharı... Atatürk, tarım uzmanlarını köşke davet ediyor. Bir çiftlik kurmak istediğini söylüyor. Çalışmalar başlıyor, Atatürk parça parça arazileri alarak bir çiftlik kuruyor. Burada tarımsal üretim ve hayvancılıkta çığır açan çalışmalar yapılıyor. Atatürk, 1937’de çiftliği Hazine’ye bağışlıyor ve milletine emanet ediyor.