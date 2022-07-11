İYİ Parti, iktidarın kaderine terk ettiği üreticiler için tarımsal proje hazırladı
İYİ Parti, tarımı yeniden canlandırmak için “Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi” projesi hazırladı. Ulu önder Atatürk, 1925 yılında tarımsal üretim ve hayvancılıkta çığır açan çalışmaları başlatmıştı.
İYİ Parti, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasından yola çıkarak kaderine terk edilen çiftçiler için “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Tarım Bilimleri Akademisi” projesi hazırladı.
İYİ Parti’nin projesi, tarım üreticilerinin, iyi şartlarda, en yeni teknolojiyle, bilimin öncülüğünde üretim yaparak verim ve kazançlarını artırmasını hedefliyor. Proje ile çiftçileri kaderine terk eden yaklaşımların sona erdirilmesi ve tarımsal üretimde yenilikçi uygulamalarla çiftçilerin birer girişimci ve “asıl aktör” haline getirilmesi öngörülüyor. Parti, projeyle “tohum ve tarımsal ilaçlarda dışa bağlılığı sonlandırmayı” da planlıyor. Bu hedefler için gerekli bilgi ve donanım, kurulacak olan AOÇ Tarım Bilimleri Akademisi’yle sağlanacak. İYİ Parti’nin yapacağı çalışmalar şöyle:
- Ar-Ge desteği: Akademi, tarımsal Ar-Ge’nin merkezi ve beyni olacak. Üreticiler hem dünyadaki yeni teknolojilerden faydalanacak hem de Türkiye’nin tarımda ihtiyaç duyduğu çözümlere milli kaynaklar ve milli Ar-Ge desteğiyle ulaşacak.
- Gen kaynakları: Türkiye’nin sahip olduğu önemli zenginliklerinden biyolojik çeşitlilik, iklim krizi ve insan kaynaklı nedenlerden zarar görüyor. Bu durumu tersine çevirmek mümkün. Uluslararası Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynakları Merkezi kurularak yurtdışına çıkarılan gen kaynaklarının geri getirilmesi için harekete geçilecek. Böylece Akademi büyük bir tarımsal teknoloji üssü haline gelecek.
- Bilimsel çalışmalar: Akademi, tarım alanında, Türkiye’yi “Tarım 3.0 ve 4.0” hedefine taşıyacak. Fikir ve keşif sahiplerine, tarımsal üreticilere ve tarım alanında bilimsel çalışma yürütmek isteyenlere ortam, kaynak ve olanak sağlanacak.
- Çiftçi-devlet el ele: “Liyakatsiz yönetim, kontrolsüz döviz kuru, keyfi faiz oranları ve başarısız ekonomi politikaları” sonucu tarımda da maliyetlerin yükseldiğine dikkat çekilen proje çalışmasında çiftçinin döviz kuruna ezdirilmeyeceğine, devlet desteklerinde tarımın önceleneceğine dikkat çekildi. Projede, “en yüksek verim için çiftçi-devlet el ele çalışacak” denildi.
1925’TE KURDU, 1937’DE MİLLETE EMANET ETTİ
1925 yılının ilkbaharı... Atatürk, tarım uzmanlarını köşke davet ediyor. Bir çiftlik kurmak istediğini söylüyor. Çalışmalar başlıyor, Atatürk parça parça arazileri alarak bir çiftlik kuruyor. Burada tarımsal üretim ve hayvancılıkta çığır açan çalışmalar yapılıyor. Atatürk, 1937’de çiftliği Hazine’ye bağışlıyor ve milletine emanet ediyor.
Video Haberler
- Besici isyan etti: Damızlığımızı yok pahasına satıyoruz
- Arjantin de karıştı
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
- Hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
- İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı
- 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
- Kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- İstanbul'da gece saat 01.00...
- '20 yıldır iktidardasınız...'