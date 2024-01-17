İYİ Parti İlçe Başkanı'na saldırıya dava: 12 yıl 9 aya kadar hapis istendi

Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:29

Güncelleme: 17.01.2024 - 12:29

İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından 3 Mayıs 2023'te, Merkez Mahallesi Kemerburgaz caddesi üzerinde bulunan bayrak direklerinde asılı seçim bayraklarına saldırarak kestiği ve kendisini uyaran ilçe başkanı Aycan Güleçlier ile başkan yardımcısı Aykut Yalçınöz'e bıçakla saldırdığı öne sürülen şüpheli Mahmut Yüksel hakkında dava açıldı.

12 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Mahmut Yüksel'in, 'iki kişiye karşı silahla tehdit ve kamu malına zarar verme' suçlarından toplamda 4.5 yıldan 12 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yapılan ilk duruşmaya müştekiler Aycan Güleçlier ile Aykut Yalçınöz, avukatlarıyla birlikte katıldı. Sanık ise duruşmaya katılmadı.

"CANIMA KAST ETMİŞTİ"

Müşteki Aycan Güleçlier, mahkemedeki beyanında olay tarihinde seçim çalışmaları kapsamında bayraklama işlemi yaptırdıklarını, gece 03.00 civarında teftiş için olay yerine gittiğini ve burada sanıkla karşılaştığını, sanık Mahmut Yüksel'in kendisine bıçakla saldırdığını ve canına kast ettiğini söyledi. Müşteki Aykut Yalçınöz ise, "Sanık, Aycan başkana saldırınca elindeki bıçağı düşürttürdüm. Sonrasında başka bir cisimle yine saldırıya geçti" dedi. Müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını söyleyerek davaya katılma talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, müştekilerin katılma taleplerini kabul ederek, ayrıca mala zarar verme yönnden müşteki İYİ Parti Kağıthane İlçeBaşkanlığı'nın da katılan sıfatıyla davaya katılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığa duruşma gününü bildiren çağrı kağıdı gönderilmesine ve kakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

"SEVMEDİĞİM İÇİN"

Şüpheli Mahmut Yüksel, emniyetteki ifadesinde o gece alkol aldığını ve İYİ Parti'yi sevmediği için alkolün de etkisiyle direklere tırmanarak bayrakları kestiğini, müştekilerin olay yerine geldiklerini, 'kendisini savunmak için' eline bıçak aldığını söylemişti.