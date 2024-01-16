Ülkü Ocakları sınıflara girdi! CHP'den tepki, İYİ Parti'den destek geldi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:29

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:39

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bulunan Turgutlu Lisesi'nde MHP'nin sembolü bozkurt işareti yapan ve Göktürk bayrağı açan grubun fotoğrafı tepki çekti.

Başlarında bir öğretmenin bulunduğu ve MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları'na mensup olduğu öğrenilen grubun sözkonusu fotoğrafına CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan tepki geldi.

Akın, sosya medya hesabından fotoğrafı paylaşıp "Eğitimde geldiğimiz nokta! Burası Turgutlu’muzun en köklü devlet okullarından Turgutlu Lisesi…Devlet memuru bu öğretmenimizin eğitim yuvalarında yaptığı siyasi çalışmanın örneğidir. Yarın konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ DE DESTEK VERDİ

Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Avukat Emirhan Sallıtepe ise Başkan Akın'ın suç duyurusu açıklaması üzerine "Burası Turgutlu Lisesi, fotoğraf karesindeki kardeşlerim ise Ülkü Ocakları Turgutlu İlçe Başkanlığımızın Yiğit Bozkurt’larıdır. Savcılığa yapacağınız suç duyurusu karşısında kıymetli hocamızın Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanlığı olarak başta hukuki olmak üzere her koşulda yanındayız. Ülkü Ocakları ve Ülkücü Türk gençliği olarak Türk ve Türkiye düşmanlarını rahatsız etmeye devam edeceğiz!" diye yazdı.

MHP'nin gençlik teşkilatını İYİ Parti de yalnız bırakmayacağını duyurdu. Ülkü Ocakları üyesi gruba destek bizzat İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan geldi. Zorlu, CHP'li Çetin Akın'ın açıklaması üzerine "O halde biz de Avukatlarımızla savunma makamında olacağız… Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadelerini kullandı.