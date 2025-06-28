İYİ Parti, İmralı komisyonuna hazırlanıyor: İtirazlar listeleniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, dün partisinin kurmaylarıyla İmralı sürecine ilişkin Meclis’te kurulması planlanan komisyon gündemiyle bir araya geldi. Parti, olası komisyon çalışmalarına kapıyı net şekilde kapatırken, pazartesi günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un düzenleyeceği toplantıya katılarak, kurmayların hazırladığı itiraz listesini kamuoyu önünde de ifade edeceği öne sürülüyor. Edinilen bilgiye göre İYİ Parti yönetimi, çözüm süreci benzeri bir masa kurulmasına karşı net bir tutum belirleyecek. Parti kaynakları, “Türkiye’nin yeniden bir açılım süreci gibi karanlık bir tünele sokulmasına izin vermeyeceğiz” değerlendirmesini yapıyor.

‘TERÖRLE MÜZAKERE DEĞİL, ‘MÜCADELE’ VURGUSU’

Dervişoğlu’nun gerçekleştirilen toplantıda, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin görüşlerini aldığı, sürece dair itiraz başlıklarının netleştirildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İYİ Parti’nin itirazları arasında “terörle müzakere değil, mücadele” vurgusu öne çıkacak. Parti, terörle mücadelenin PKK veya İmralı ile bir masa kurulması üzerinden yapılamayacağını savunacak. Parti kurmayları, anayasa değişikliği tartışmaları sırasında kapalı kapılar ardında yürütülen temaslara da tepki göstererek, benzer bir yöntemin İmralı süreci için kullanılmasına karşı olduklarını vurguluyor. Pazartesi günü yapılacak toplantıda, partinin İmralı sürecine dair kırmızı çizgilerinin anlatılması bekleniyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un, İmralı sürecine ilişkin komisyonda tüm partilerin yer almasını hedeflediği ifade edilirken, İYİ Parti’nin, komisyona üye vermeyeceği ancak itirazlarını “demokratik hakkın kullanımı” kapsamında toplantıda ifade edeceği belirtiliyor.

‘TERÖRÜN BİTMESİNİN YOLU TERÖRİSTBAŞINA MASA KURMAK DEĞİLDİR’

Öte yandan parti yönetimi, iktidarın İmralı süreci üzerinden yerel seçimlerde yaşadığı kayıpları telafi etmeye çalışabileceğini, bu nedenle toplumsal zeminde “barış” gibi kavramlarla kamuoyunun ikna edilmeye çalışıldığını düşünüyor. Parti kaynakları, “Biz milletin desteğiyle terörün bitirilmesine destek oluruz, ancak bunun yolu teröristbaşına masa kurmak değildir” görüşünü dile getiriyor. İYİ Parti’nin pazartesi günü yapılacak toplantının ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak komisyona neden katılmayacağını ve itirazlarını paylaşması bekleniyor.