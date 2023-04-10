İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı Ece Güner kimdir? Ece Güner'in asıl mesleği ne?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:39

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:39

İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı Ece Güner'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''İYİ Parti İstanbul Milletvekili adayı Ece Güner kimdir? Ece Güner kaç yaşında, asıl mesleği ne?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ECE GÜNER KİMDİR?

Ece Güner, Sorbonne Hukuk Fakültesinde eğitim aldıktan sonra ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’den 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlı olan Güner, Türkiye'de son 15 yılda en fazla birleşme ve devralma işlemi tamamlayan avukatlardan biri olarak, Türkiye'nin en iyi avukatları arasında yer almaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Ece Güner, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Erdoğan Toprak'la evlidir.



