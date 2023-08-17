İYİ Parti 'İstanbul'da' ittifaka açık: Kararı Meral Akşener verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul ittifakı” çağrısı kulisleri hareketlendirdi. İYİ Parti, “öneriye açık kapı bıraktı.”

Merve Kılıç
Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00
İYİ Parti 'İstanbul'da' ittifaka açık: Kararı Meral Akşener verecek
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul ittifakı” çağrısı, İYİ Parti kulislerini de hareketlendirdi. Bazı parti kurmayları, ittifak çağrısını açıkça reddederken bazıları da “ittifaka kapının tam kapanmadığını” öne sürüyor.

Parti kurmayları, İYİ Parti’nin seçim koordinasyonu için Türkiye’yi bölgelere ayırarak aday çıkarma yönünde çalıştığını ancak İstanbul, Ankara ve İzmir’i bu çalışmanın dışında tuttuğunu belirtiyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in büyükşehirlerde ittifak kararını “kendisinin” alacağını belirten kurmaylar, “26 Ağustos’taki açıklamayı bekleyin” ifadelerini kullanıyor.

Öte yandan, CHP’deki gelişmelerin, kongrenin ve genel başkan değişikliğinin İYİ Parti’nin “ittifak” kararını vermesinde önemli olduğunu söyleyen kurmaylar, partinin bir süre CHP’yi izlemede olacağını ifade ediyor. 


Ekrem İmamoğlu İyi Parti Meral Akşener CHP

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Uraloğlu'nu ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Bakan Şimşek ve Uraloğlu'nu ziyaret etti
İmamoğlu’ndan su tasarrufu çağrısı: ‘Çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz’

İmamoğlu’ndan su tasarrufu çağrısı: ‘Çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz’
Yandaş Selvi iddia etti: 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını TV'den öğrendi'

Yandaş Selvi iddia etti: 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını TV'den öğrendi'

En Çok Okunan Haberler