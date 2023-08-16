Yandaş Selvi iddia etti: 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun açıklamasını TV'den öğrendi'

Yayınlanma: 16.08.2023 - 08:48

Güncelleme: 16.08.2023 - 08:49

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abldukadir Selvi, yerel seçimleri işaret ederek İstanbul için yeniden 'yola çıktığını' duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkes gibi TV’den canlı yayında öğrendiğini öne sürdü.

Selvi bugünkü yazısında, İmamoğlu’nun dünkü açıklamalarını analiz ederek yol haritasını kaleme aldı.

"YENİ SÜRECİN DENKLEMİ ORTAYA ÇIKTI"

“Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçti mi? Hayır. Sadece önceliği değişti. ‘Ben bir koltuğa değil, bir misyona talip oldum’ sözleriyle bunu ortaya koydu” diyen Selvi, İmamoğlu’nun genel başkanlık için Özgür Özel’in ismini örnek vermesini de şöyle değerlendirdi:

"Böylece yeni sürecin denklemi ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel’i destekleyecek. Hedef CHP Genel Başkanlığı’nda Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Ekrem İmamoğlu.”

'TEMİZ EVLAT' SÖZÜ KILIÇDAROĞLU'NA YANIT MI?

İmamoğlu’nun “CHP’nin tarihini bilen, geçmişi temiz evlatları vardır” sözünün, Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişi temiz birisi çıksa hemen bırakırım” sözüne bir yanıt olduğunu ifade eden Selvi, ayrıca şu görüşlerini aktardı:

“İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır sözünün bir de Ekrem İmamoğlu’na uyarlanmış bir yanı var. İmamoğlu, İstanbul’u kazanırsa CHP Genel Başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı hedefine daha kolay ulaşacağını düşünüyor. İstanbul’u kaybederse hepsini kaybedeceğini biliyor.”