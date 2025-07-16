İYİ Parti itiraz etmişti: O sözler TBMM tutanağından çıkarıldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclis çatısı altında Türk milletine parmak sallayıp, tarihimizi iftiralarla zan altında bırakan DEM Partili şahısla ilgili dilekçemizi bütün partilere ve TBMM Başkanına sunmuştuk.

İlgili kişi ifadelerinden dolayı ceza almasa da söylediği sözler TBMM tutanaklarından çıkarıldı. Bu iftiraya ceza verilmemesi ayrı bir garabet. Biz Türk milletinin onuru için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz."

Gazi Meclis çatısı altında Türk milletine parmak sallayıp, tarihimizi iftiralarla zan altında bırakan DEM Partili şahısla ilgili dilekçemizi bütün partilere ve TBMM Başkanına sunmuştuk.



İlgili kişi ifadelerinden dolayı ceza almasa da söylediği sözler TBMM tutanaklarından… pic.twitter.com/SSI6Rk59xt — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) July 16, 2025

NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, 18 Haziran günü TBMM Genel Kurulu'nda, “1915’de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu. Bugün 2025 yılındayız aradan tam 110 yıl geçti. Türkiye’nin nüfusu 86 milyonken normal koşullarda Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerekirken neden on binlerle ifade edilmektedir? Bu insanların başına ne geldi? Sorduğum bu soruya tabi hiçbir cevap gelmedi. Biz 1915’de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915’de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir” demişti.