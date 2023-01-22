İYİ Parti İzmir İl Teşkilati’nin yeni il başkani Sinan Bezircilioğlu oldu

İYİ Parti İzmir 3. Olağan İl Kongresi bugün yapıldı. İki adayın yarıştığı kongrede yeni il başkanı Sinan Bezircilioğlu oldu.

ANKA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 19:20
İYİ Parti İzmir İl Teşkilati’nin yeni il başkani Sinan Bezircilioğlu oldu
Abone Ol google-news

Celal Atik Spor Salonunda bugün yapılan kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Rıdvan Uz ile Mehmet Tolga Akalın, Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, önceki İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı katıldı.

Konuşmaların ardından 657 delege ile yeni il başkanını belirlemek için oy kullanma işlemine geçildi. Ülkü Doğan ve Sinan Bezircilioğlu’nun yarıştığı kongrede, 652 geçerli oy kullanıldı. Oyların 333’ünü alan Sinan Bezircilioğlu, İYİ Parti’nin yeni il başkanı oldu.

Yeni il başkanı Sinan Bezircilioğlu, seçim sonrasında, “İnşallah İzmir’imiz ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olur. İnşallah kaldığımız yerden İYİ Parti ailesi olarak devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bundan sonra da iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

Sonuçların açıklanmasının ardından, seçimde yarışan iki aday birlikte fotoğraf çektirdi.


İyi Parti Sinan Bezircilioğlu Aytun Çıray

İlgili Haberler

Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Altılı Masa'nın adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü için istenen cezalar belli oldu

Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümü için istenen cezalar belli oldu
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu

En Çok Okunan Haberler