Adı Galatasaray ile anılıyordu: Memphis Depay'ın yeni takımı belli oldu
Hollandalı futbolcu Memphis Depay, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'e transfer oldu.
Atletico Madrid, Barcelona'dan Memphis Depay'ı kadrosuna kattı.
Atletico Madrid yaptığı açıklamada, Memphis Depay ile 3 milyon Euro bonservis artı 1 milyon Euro bonuslar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Barcelona, Depay için yapılan anlaşmada Atletico'lu futbolcu Yannick Carrasco için öncelik hakkı ve zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonunun da bulunduğunu açıkladı.
Depay'ın adı transfer döneminde Türkiye'den Galatasaray'la da anılmıştı. İngiliz basını, Newcastle United'ın da yıldız isme ilgisinin olduğunu yazmıştı.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Barcelona'da sadece 4 maçta sahaya çıktı. Depay, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. Hollandalı yıldızın Katalan deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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