İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun'dan 'istifa' çıkışı: 'Liste tartışmaları kaynaklı'

Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:01

Güncelleme: 21.02.2024 - 13:03

31 yerel seçimlerine yaklaşık bir buçuk ay kala İYİ Parti İstanbul il ve ilçe teşkilatlarında istifalar ardı ardına geliyor. Zeytinburnu, Esenyurt ilçelerinin ardından son olarak önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden istifa etti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun istifalara ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

Esenyurt'ta ilçe teşkilatı şeklinde yapılan istifalar için konuşan Coşkun, "Esenyurt'ta sadece ilçe başkanı istifa etti, teşkilatın istifa ettiği gibi bir durum yok. Zeytinburnu'nda da durum aynı. Oralarda bizim yönetimlerimiz durdu. Her partide özellikle yerel seçim öncesi liste tartışmaları nedeniyle istifalar olur" dedi.

Suat Sarı'nın istifası için üzüldüğünü dile getiren Coşkun, "Suat Sarı'yı severiz. Bizim kuruluşumuzdan beri emeği olan bir arkadaşımız. Onun istifasının altında da 'bu süreçte aranmadık, sorulmadık' iddiaları var. Yoksa parti politikalarına yönelik ya da başka bir adayı desteklemeye yönelik bir istifa değil" dedi.

'DOĞASI GEREĞİ İSTİFA ETMELİ'

İmamoğlu'nu desteklemek için istifa edenlere ilişkin de konuşan Coşkun, "Görüş ayrılığı birinin partinin gösterdiği aday dışında biri için niyeti varsa zaten doğası gereği istifa etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.