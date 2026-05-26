İYİ Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmayacak

26.05.2026 12:31:00
İYİ Parti'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Partinin, kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile bayramlaşmayacağı öğrenildi.
Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Sevim Elif Babaoğlu ve Murat Doğan ile Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Mikail Can Baysal'dan oluşan heyet konuk edecek.

İYİ Parti'ye AKP, DEVA Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ziyarette bulunacak.

İYİ Parti ise Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, GİK Üyesi Fatma Gülümser Birol ve Adana Gençlik Kolları İl Başkanı Berkay Dikici ile bu partileri ziyaret edecek.

İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram heyeti ile bayramlaşmayacağı öğrenildi. İYİ Parti'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti ile bayramlaşması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, mutlak butlan kararının ardından, “Kılıçdaroğlu ile görüşür müsünüz?” sorusuna Kılıçdaroğlu'nu muhatap almayacağını söylemişti:

"Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla görüşmem."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'dan MHP iddiasına yanıt İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, "İYİ Partili 9 milletvekilinin istifa edeceği ve kendisiyle birlikte 3 milletvekilinin de MHP’ye katılacağı" yönündeki iddiaları yalanladı.
Sinan Burhan'ın 'MHP'ye geçecekler' iddiasına İYİ Partili vekilden tepki: 'Ağır konuşacağım olmayacak...' AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan'ın, İYİ Parti’den MHP'ye geçeceğini öne sürdüğü milletvekillerinden Şefik Çirkin, Burhan'a "Ağır konuşacağım olmayacak" diye tepki gösterdi. Çirkin, Burhan'ın iddiasını "Müsavat beyin yoldaşlığı bana yeter de artar bile" diyerek reddetti.
'9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek' iddiası... İYİ Parti’den MHP iddialarına sert tepki: ‘Partimizin yükselişinden rahatsız olanların senaryosu’ İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunduğu gün ortaya atılan “9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek” iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. İYİ Parti kurmayları iddiaları “kasıtlı operasyon” olarak nitelendirirken, “Bu filmi açılım sürecinin başlangıcında da izledik. O gün 15 vekil denildi, bir kişi bile gitmedi” değerlendirmesini yaptı. Adı geçen milletvekilleri ise iddiaları “kesin ve net bir dille” yalanladı.