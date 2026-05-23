Sinan Burhan'ın 'MHP'ye geçecekler' iddiasına İYİ Partili vekilden tepki: 'Ağır konuşacağım olmayacak...'

23.05.2026 11:59:00
Haber Merkezi
AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan'ın, İYİ Parti’den MHP'ye geçeceğini öne sürdüğü milletvekillerinden Şefik Çirkin, Burhan'a "Ağır konuşacağım olmayacak" diye tepki gösterdi. Çirkin, Burhan'ın iddiasını "Müsavat beyin yoldaşlığı bana yeter de artar bile" diyerek reddetti.
AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçeceğini öne sürdü.

tv100 ekranlarında konuşan Burhan, açıklamasını bir kaynağa dayandırarak, “Kaynağıma güveniyorum. 9 İYİ Partili milletvekili MHP’ye geçecek” ifadelerini kullandı.

Burhan ayrıca, "siyasette büyük bir dalgalanma yaşanacağını ve bu gelişmenin önümüzdeki günlerde geniş yankı uyandıracağını" öne sürdü.

Sinan Burhan'ın iddiasında adını geçirdiği isimlerden biri olan İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Burhan'a sert tepki gösterdi.

Çirkin, sosyal medya platformu X'teki hesabından, TV100'ün Burhan'ın ilgili sözlerinin yer aldığı görüntüyü içeren paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ağır konuşacağım olmayacak. Defalarca yazdım geri sildim. Yahu kaç yıllık gazetecisiniz. Önüne gelen böyle düşürür mü hep sizi? İYİ Parti kurucusuyum misafir değilim. Müsavat beyin yoldaşlığı bana yeter de artar bile. Tanısanız siz de gelirdiniz yanına. Daha ne diyeyim kardeşim sana?"

 

Dervişoğlu'ndan CHP'ye destek ziyareti... Kılıçdaroğlu'na sert tepki: 'Erdoğan'ın iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu...' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası partisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Recep Tayyip Erdoğan'ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu da tespit etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'mutlak butlan' tepkisi İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali sonrası ''Anayasamızı çiğneyen bu yaklaşım tüm siyasi partiler açısından bir tehdittir'' açıklamasını yaptı.
CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) geçmiş büyük kurultayına yönelik "mutlak butlan" talepli davada verdiği son karar, siyaset ve hukuk dünyasında derin bir tartışma dalgası yarattı. Mahkemenin, delege iradesinin sakatlandığı gerekçesine dayandırdığı bu kritik hüküm, CHP'nin iç işleyişine ve demokratik yapısına yönelik hukuki bir müdahale olarak yorumlanıyor. Kararın zamanlaması ve doğuracağı siyasi sonuçlar, yargı bağımsızlığı tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken; karar, partinin kurumsal kimliği ile demokratik teamülleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturma potansiyeli taşıyor.