Sinan Burhan'ın 'MHP'ye geçecekler' iddiasına İYİ Partili vekilden tepki: 'Ağır konuşacağım olmayacak...'

AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçeceğini öne sürdü.

tv100 ekranlarında konuşan Burhan, açıklamasını bir kaynağa dayandırarak, “Kaynağıma güveniyorum. 9 İYİ Partili milletvekili MHP’ye geçecek” ifadelerini kullandı.

Burhan ayrıca, "siyasette büyük bir dalgalanma yaşanacağını ve bu gelişmenin önümüzdeki günlerde geniş yankı uyandıracağını" öne sürdü.

Sinan Burhan'ın iddiasında adını geçirdiği isimlerden biri olan İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, Burhan'a sert tepki gösterdi.

Çirkin, sosyal medya platformu X'teki hesabından, TV100'ün Burhan'ın ilgili sözlerinin yer aldığı görüntüyü içeren paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ağır konuşacağım olmayacak. Defalarca yazdım geri sildim. Yahu kaç yıllık gazetecisiniz. Önüne gelen böyle düşürür mü hep sizi? İYİ Parti kurucusuyum misafir değilim. Müsavat beyin yoldaşlığı bana yeter de artar bile. Tanısanız siz de gelirdiniz yanına. Daha ne diyeyim kardeşim sana?"