İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'dan MHP iddiasına yanıt

23.05.2026 18:30:00
ANKA
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, "İYİ Partili 9 milletvekilinin istifa edeceği ve kendisiyle birlikte 3 milletvekilinin de MHP’ye katılacağı" yönündeki iddiaları yalanladı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, "MHP’ye geçeceği" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ALGI OPERASYONU"

İddiaları yalanlayan Paçacı, şunları kaydetti:

"Son günlerde bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şahsımın da içinde bulunduğu 9 İYİ Partili milletvekilinin MHP'ye katılacağına ilişkin gerçek dışı haberler servis edilmiştir. Özellikle açılım sürecinin başladığı dönemde de benzer bir senaryo ile 15 İYİ Partili milletvekili 'MHP ye katılacak' şeklinde algı operasyonu yapılmaya çalışılmış idi. Bu haberlerin tamamı masa başından yönetilmiş siyasi mühendislik çalışmalarından ibarettir. 

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

iYi Parti'nin yükselişe geçmesi, sahada karşılık bulması, miltin umudu halinde gelmesi ve genel başkanımız Sayın Müsavat Dervişoglu'nun ortaya koyduğu kararlı ve milli siyasi duruş bazı kesimleri rahatsız etmektedir. Biz Türk milletçiliğini günlük hesaplara teslim etmeyen bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Partimize yönelik dedikodu siyasetiyle sonuç almaya çalışanlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada başarılı olamayacaklardır.

IYi Parti dimdik ayakta, bizlerde sonuna kadar Genel Başkanımızla birlikte kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti’den 9 milletvekilinin Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçeceğini öne sürmüştü.

tv100 ekranlarında konuşan Burhan, açıklamasını bir kaynağa dayandırarak, “Kaynağıma güveniyorum. 9 İYİ Partili milletvekili MHP’ye geçecek” ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli: ‘Siyaset çıkar yarışı değildir’
MHP lideri Bahçeli: ‘Siyaset çıkar yarışı değildir’ MHP lideri Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu sertifika töreninde yaptığı konuşmada siyasetin çözüm üretme alanı olduğunu belirterek, "Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir" dedi. MHP lideri, "Terörsüz Türkiye" sürecini de "tarihi sorumluluk" olarak nitelendirdi.
Sinan Burhan'ın 'MHP'ye geçecekler' iddiasına İYİ Partili vekilden tepki: 'Ağır konuşacağım olmayacak...'
Sinan Burhan'ın 'MHP'ye geçecekler' iddiasına İYİ Partili vekilden tepki: 'Ağır konuşacağım olmayacak...' AKP'ye yakın gazeteci Sinan Burhan'ın, İYİ Parti’den MHP'ye geçeceğini öne sürdüğü milletvekillerinden Şefik Çirkin, Burhan'a "Ağır konuşacağım olmayacak" diye tepki gösterdi. Çirkin, Burhan'ın iddiasını "Müsavat beyin yoldaşlığı bana yeter de artar bile" diyerek reddetti.
'9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek' iddiası... İYİ Parti’den MHP iddialarına sert tepki: ‘Partimizin yükselişinden rahatsız olanların senaryosu’
'9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek' iddiası... İYİ Parti’den MHP iddialarına sert tepki: ‘Partimizin yükselişinden rahatsız olanların senaryosu’ İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunduğu gün ortaya atılan “9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek” iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. İYİ Parti kurmayları iddiaları “kasıtlı operasyon” olarak nitelendirirken, “Bu filmi açılım sürecinin başlangıcında da izledik. O gün 15 vekil denildi, bir kişi bile gitmedi” değerlendirmesini yaptı. Adı geçen milletvekilleri ise iddiaları “kesin ve net bir dille” yalanladı.