İYİ Parti, Konya'da tek ilçeyi kazanmıştı... Belediye başkanı ve meclis üyeleri partiden istifa etti

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:36

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:36

İYİ Parti'nin Konya'da kazandığı tek ilçede istifa depremi yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Ahırlı Belediye Başkanı seçilen Ali Üzlük ve belediye meclis üyeleri partilerinden istifa etti.

Başkan Ali Üzlük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde sizlere daha iyi hizmet, şeffaf belediyecilik ve önce Ahırlı ve mahalleleri gayeleri ile yola çıkmıştık. Şükür ki sizlerin desteğiyle Ahırlı Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandık.

Bu zaferin sorumluluğunun bilinciyle ilk günden itibaren her şey belediyemiz için düşüncesiyle sizlerle ortak kanaat içerisinde hareket ettik. Bu çalışmaların karşılığını ve memnuniyetini siz değerli hemşerilerimizin teveccühleri ile hissetmek bizleri mutlu ettiği kadar, teşvikte etti.

Bu teşvikle gönülden bağlı olduğumuz siz değerli hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etme gayesi görevimize olan bağlılığımızı daha da arttırdı.

Sorumluluğumuzun farkında olarak geçirdiğimiz bu süreçte ilçemizin hak ettiği değere kavuşmasını sağlamak, her alanda örnek gösterilen ve imrenilerek bakılan bir belediye olmak adına bugüne kadar nasıl azimle çalıştıysak, bundan sonrasında da aynı azim ve kararlılıkla daha çok çalışacağımızdan şüpheniz olmasın.

Başkanlık sürecinde partimizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Verdiğimiz kararda partimizin bir etkeni bulunmamaktadır.

Yine sizlerin değerli görüşleri ve gördüğümüz lüzum üzerine İYİ partiden Belediye başkanı olarak şahsım ve tüm belediye meclis üyelerimiz istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize ve siz değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."