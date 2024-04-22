İYİ Parti kurultayında 'usulsüzlük' iddiası: 'Sistemli ve organize...'
İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti kurultayı öncesi yaptığı yazılı açıklamada delege listesinde usulsüzlükler yapıldığını iddia etti. Uz, "Bu talihsiz ve üzücü vaka karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecektir" dedi.
İYİ Parti’nin 27 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayı için hazırlanan delege listesinde “sistemli ve organize usulsüzlükler yapıldığı” iddia edildi.
İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Nisan’da yapılacak kurultay için genel merkez tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na teslim edilen kurultay delegeleri listesini incelediklerini belirterek, listede “seçme ve seçilme hakkına halel getiren ve 146 yıllık demokratik seçim geleneğimize darbe vuracak sistemli ve organize usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiştir” dedi.
İTİRAZ BAŞVURUSU YAPILACAK
Bu duruma karşı hukuki girişimlerin gün içinde gerçekleştirileceğini belirten Uz, itiraz başvurusu sonrası detaylı açıklama yapacaklarını duyurdu.
Uz, “Kongremizin zamanında, herhangi bir şaibeye meydan vermeden ve tartışmasız şekilde icrası edilecektir. Bu hususta gerekli tedbirler alınmış olup, partimizin hiçbir üyesinin bu aşamada endişe etmesine mahal yoktur” dedi.
Rıdvan Uz şu ifadeleri kullandı:
“İYİler ve Cesurlar Hareketinin siyasi alanda vücut bulmuş hali olan İYİ Partimiz, 5. Olağanüstü Kurultayını 27/04/2024 tarihinde gerçekleştirecektir.
Genel Merkezimiz tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 19/04/2024 tarihinde teslim edilen kurultay delegeleri listesinin incelenmesinde seçme ve seçilme hakkına halel getiren ve 146 yıllık demokratik seçim geleneğimize darbe vuracak SİSTEMLİ VE ORGANİZE USULSÜZLÜKLER yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu talihsiz ve üzücü vaka karşısında hukuki girişimler gün içinde gerçekleştirilecek ve hukuki düzeltmeler yapılacak olup detay açıklama hukuki müracaatlar sonrası yapılacaktır.
Kongremizin zamanında, herhangi bir şaibeye meydan vermeden ve tartışmasız şekilde icrası edilecektir. Bu hususta gerekli tedbirler alınmış olup, partimizin hiçbir üyesinin bu aşamada endişe etmesine mahal yoktur.
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay Delegelerine ve Türk kamuoyuna arz ederim.”
İYİ ler ve Cesurlar Hareketinin siyasi alanda vücut bulmuş hali olan İYİ Partimiz, 5. Olağanüstü Kurultayını 27/04/2024 tarihinde gerçekleştirecektir.— Rıdvan UZ (@ridvanuz17) April 22, 2024
Genel Merkezimiz tarafından Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 19/04/2024 tarihinde teslim edilen kurultay delegeleri…
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