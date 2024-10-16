İYİ Parti, kuruluş yıldönümüne hazırlanıyor: Meral Akşener davetli olacak, ancak konuşma süresi verilmeyecek

Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:32

Güncelleme: 16.10.2024 - 10:34

İYİ Parti, 2017’de Meral Akşener liderliğinde siyaset sahnesine çıkmasından 1 yıl sonra yapılan genel seçimlerde CHP ile yaptığı ittifak sonucu 43 milletvekili ile Meclis’e girdi.

2019 yerel seçimlerinde de büyükşehirlerde CHP ile yapılan ittifaklar sonucu elde edilen başarılarla ivme yakalayan parti, yapılan bir dizi stratejik hata sonucunda istifalarla gündemden düşmedi.

Altılı Masa’da yaşanan 3 Mart krizinin ardından güven kaybeden partinin, 2024 yerel seçimlerine “hür ve müstakil” olarak girme kararı da gerilemeyi hızlandırdı.

Kuruluşundan beri ilk kez “ittifaksız” olarak seçime giren parti için seçim 3 milyon 110 bin oy kaybı yaşadı.

Akşener, 27 Nisan’daki olağanüstü kongrede partinin liderliğini Müsavat Dervişoğlu’na devretti. Partisindeki görevine veda etse de Akşener’in attığı adımlar partiyi sarsmaya devam etti.

Akşener’in Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme, iç çekişmeler, söylemsel hatalar, kimlik bunalımı ve partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaşma gibi nedenlerle istifalar gündemden düşmedi.

2023 genel seçimlerinde 44 milletvekili ile Meclis’e giren partinin koltuk sayısı istifalar sonrası 30’a geriledi.

VİDEOLARDA ÇOK AZ YER VERİLECEK

İtibar kaybı yaşayan İYİ Parti, seçmenini partiye geri döndürmek için “muhalif” söylemlere devam etmeye karar verdi.

Partililer, Dervişoğlu’nun açıklamalarını “olumlu” bulsa da partiyi toparlayamadığı görüşünü savunuyor. Küskünleri partiye geri kazandırmak da partinin imaj yenileme çalışmaları arasında yer alıyor.

Kurmaylar, Akşener’in partiden uzaklaşmasının ise parti açısından olumlu olduğunu söylüyor. 27 Ekim’de 7. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan İYİ Parti’nin kutlama etkinliklerine Akşener’i de davet edeceği öğrenildi.

Ancak edinilen kulis bilgisine göre Akşener’e konuşma süresi verilmeyecek. Akşener’in yer aldığı flamalar ise organizasyonda yer almayacağı de belirtiliyor.

Ayrıca partinin kuruluşunu anlatan videolarda Akşener’e çok az yer verileceğinin kararlaştırıldığı da iddia ediliyor. Öte yandan Akşener’e yakın bir grubun da Akşener lehine slogan atacağı öne sürülüyor.