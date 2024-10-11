İYİ Partili vekilden Köfteci Yusuf'a 'destek' ziyareti

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, yemeklerinde 'domuz eti' kullandığı ortaya çıkan Köfteci Yusuf'ta paylaşım yaptı.

İYİ Partili vekilden Köfteci Yusuf'a 'destek' ziyareti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 18:24

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Bakanlık tarafından denetimlerde Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Çıkan iddialar sonrası sessizliğini koruyan şirket, dün bir açıklama yapmış ve yaşananların “kumpas” olabileceğini iddia etmişti.

Tartışmalar sürerken Köfteci Yusuf'a TBMM'den destek geldi. Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun ‘dostlarıyla’ Köfteci Yusuf’a gitti.

Ergun fotoğrafları X’ten şu notla paylaştı:

"Dostlarımızla Köfteci Yusuf’taydık.”



Etiketler: #Köfteci Yusuf #Metin Ergun #İyi Parti

İlgili Haberler

Köfteci Yusuf'un sır gibi sakladığı 'köfte tarifi' ortaya çıktı

Köfteci Yusuf'un sır gibi sakladığı 'köfte tarifi' ortaya çıktı
Nusret'ten Köfteci Yusuf’a 'domuz eti' göndermesi

Nusret'ten Köfteci Yusuf’a 'domuz eti' göndermesi
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan videolu açıklama: 'Siyasi ilişkilerim olsa bana dokunmazlardı'

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan videolu açıklama: 'Siyasi ilişkilerim olsa bana dokunmazlardı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler