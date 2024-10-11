İYİ Partili vekilden Köfteci Yusuf'a 'destek' ziyareti

Yayınlanma: 11.10.2024 - 18:24

Güncelleme: 11.10.2024 - 18:24

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Bakanlık tarafından denetimlerde Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Çıkan iddialar sonrası sessizliğini koruyan şirket, dün bir açıklama yapmış ve yaşananların “kumpas” olabileceğini iddia etmişti.

Tartışmalar sürerken Köfteci Yusuf'a TBMM'den destek geldi. Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun ‘dostlarıyla’ Köfteci Yusuf’a gitti.

Ergun fotoğrafları X’ten şu notla paylaştı:

"Dostlarımızla Köfteci Yusuf’taydık.”



