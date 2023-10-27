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Son Dakika: Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak tahliye edildi

Son dakika haberi... Bir süredir tutuklu bulunan Aykırı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:13
Son Dakika: Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak tahliye edildi
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 Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sığınmacı karşıtlığı üzerinden “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Bir süredir tutuklu bulunan Batuhan Çolak'ın tahliye edildiği öğrenildi.

Aykırı, Çolak'ın tahliyesini şu sözlerle duyurdu:

"Sığınmacı haberleri yaptığı gerekçesiyle 35 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmenimiz Batuhan Çolak'ın tahliyesine karar verildi."


Son dakika Batuhan Çolak Tahliye

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