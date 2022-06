İYİ Parti lideri Akşener’den il başkanlarıyla sekiz saat süren toplantı: 'Birinci olmaya odaklanın'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İYİ Parti lideri Meral Akşener, önceki gün partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Sekiz saat süren basına kapalı toplantıda her il başkanı bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Akşener, projelerden bahsederek il başkanlarından özellikle “gençlik ve kadın” sorunlarına hassasiyet göstermelerini, illerinde hayatına dokunmadıkları hiçbir hanenin kalmamasını istedi.

Ekonomiye özel başlık açtığı belirtilen Akşener’in, “En büyük sorun ekonomi, yoksullaşma. Gittiğiniz her yerde, çaldığınız her kapıda ekonomi ile ilgili çözümlerimizi anlatın. Ekonomi ile ilgili kadromuzun bilgi ve tecrübelerinden bahsedin ve sorunları çözecek tek adresin İYİ Parti olduğunu söyleyin. İktidar, ülkenin gerçeklerinden koptu. Adım attığınız her yerde bunlardan bahsedin, yaşam sıkıntısı, yoksullaşma, hayat pahalılığı konularında ekonomi kurmaylarımızdan güç alarak güven verin” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

"SEÇİME HAZIR OLUN"

Toplantının en kritik gündem başlıklarını ise “6’lı masa, seçim güvenliği ve erken seçim ihtimali” oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, Akşener, 3 Temmuz’da İYİ Parti’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Seçim güvenliğinin önemine dikkat çeken Akşener, il başkanlarına mesajını, yenilenen İstanbul seçimleri üzerinden verdi. Akşener, “ıslak imzalı tutanakların hayati öneme sahip” olduğuna vurgu yaparak, “erken/baskın seçim” ihtimalini anımsattı. Akşener, “Tüm sandıklarda resmi görevlendirmeleri tamamlayın. Olası bir baskın,erken seçim olursa sandık, görev alacak müşahitler gibi uğraşlarla vakit kaybetmeyelim. Tüm iller hazırlıklı olsun” diye konuştu.

"BAŞBAKAN OLACAĞIM"

İl başkanları toplantıda kamuoyunda da çokça tartışılan 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını gündeme getirdi. “Gönlümüzden geçen cumhurbaşkanı sizsiniz” diyerek Akşener’den adaylık beklediklerini ifade ettiler. İllerdeki saha gezilerinde bu talebin yurttaş tarafında da sıklıkla dile getirildiğini ifade eden il başkanlarına Akşener, “Başbakan olacağım” açıklamasıyla karşılık verdi. Akşener, “Ben güçlendirilmiş parlamenter sistemde başbakan olacağımı aylar öncesinden açıkladım. Cumhurbaşkanlığı’nı bırakın, partimizi birinci parti yapma hedefimize odaklanın. İYİ Parti seçimlerden birinci parti olarak çıkacak” ifadelerini kullandı.

Akşener’in “söylem” uyarısında da bulunduğu öğrenildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri nedeniyle tartışma yaratan ve disipline sevk edilen Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral’ı anımsatan Akşener, il başkanlarına “Söylemlerinizde dikkatli olun” talimatı verdi.

VEKİLLİK İÇİN İLK İSTİFA

Seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen il başkanlarından istifalarının istenmesi konusunda Akşener, “Partimize faydalı olacaksa yapalım” ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Eren Ekmen, görevinden istifa ettiğini açıkladı.