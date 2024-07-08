İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Ateş Ailesi ile görüştü: 'Sinan Ateş benim mevkidaşımdır'
Sinan Ateş'in annesi ve ablası, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü.
Ziyarette Ateş Ailesi hukuki sürecin sulandırılmasına dönük kaygılarını iletti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu, dosyanın er ya da geç her yönüyle aydınlatılacağına olan inancını paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir" dedi.
Başkentin göbeğinde, gün ortasında, herkesin gözü önünde alçaklığın tarifte hafif kalacağı bir suikastla katledilen mevkidaşım;— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) July 8, 2024
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Eski Genel Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sinan Ateş’in kanlı gözyaşı dinmeyen annesi… pic.twitter.com/EUxeKHIvKT
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