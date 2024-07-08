İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Ateş Ailesi ile görüştü: 'Sinan Ateş benim mevkidaşımdır'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:18

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:18

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Ziyarette Ateş Ailesi hukuki sürecin sulandırılmasına dönük kaygılarını iletti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu, dosyanın er ya da geç her yönüyle aydınlatılacağına olan inancını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir" dedi.