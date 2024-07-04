MHP’den İYİ Parti’ye geçti: Oradan da istifa etti!

İYİ Parti’den Söğüt Belediye Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Halil Aydoğdu, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:40
MHP’den İYİ Parti’ye geçti: Oradan da istifa etti!
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde MHP’den belediye başkanı olduğu 2017 yılında partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Halil Aydoğdu oradan da istifa ettiğini duyurdu. 

Halil Aydoğdu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti’den Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuş, seçimi kaybetmişti.

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan Halil Aydoğdu, istifasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Aydoğdu, "Kurulduğu günden itibaren, Milletimize büyük umut olan partimizde üst üste yapılan hatalar sonucunda arzu edilen neticeye ulaşılamadı. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğümüz, bizimle birlikte olmaktan çekinmeyen cesur yürekli dava arkadaşlarıma, bizlere destek olan seçmenlerimize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum" dedi.


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