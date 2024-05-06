Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu parti kuruyor: İsmi belli oldu

Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığında olduğu öğrenildi. 'Kutlu Partisi'ni kuracağı belirtilen Halaçoğlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu belirsizlik, yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkmasına neden oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:35
Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu parti kuruyor: İsmi belli oldu
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Eski İYİ Parti üyesi Yusuf Halaçoğlu, "Mevcut belirsizlikler ülkemiz için yeni bir siyasi hareketin doğmasına yol açtı" diyerek Kutlu Partisi'nin kuruluşunu duyurdu. 

Halaçoğlu ve diğer kurucular, parti kurma niyetlerini dile getirerek resmi başvurularını yaptılar.

Eski İYİ Parti mensubu Yusuf Halaçoğlu, Türkiye'nin siyasi sahnesine geri dönme kararı aldı. MHP'de üç dönem milletvekilliği yaptıktan sonra İYİ Parti'nin kuruluşunda yer alan ve 2018 seçimlerinden sonra partiden istifa eden Halaçoğlu, yeni bir parti kurma hazırlığında.

YENİ BİR SİYASİ HAREKET BAŞLIYOR

Ankara'da yapılan toplantıda Halaçoğlu, partinin kurucular kurulu üyeleriyle bir araya geldi ve "Ülkemizin içinde bulunduğu belirsizlik, yeni bir siyasi oluşumun ortaya çıkmasına neden oldu" dedi.

Halaçoğlu, partinin adını da açıkladı: Kutlu Partisi.

"KUTLU PARTİSİ"

Halaçoğlu'nun açıklamalarından biri şu şekilde:

"Amacımız ülkemizin çıkarları doğrultusunda hareket etmek. Mevcut belirsizlikler yeni bir siyasi oluşumun doğmasını zorunlu kıldı. Partimizin adını Türkçe ve anlamlı bir şekilde seçtik. Bu yüzden 'Kutlu' ismini tercih ettik."

KURULUŞ BAŞVURUSU YAPILDI

Ülkenin daha iyi bir geleceği için gereken adımları atacakları bir parti kurduklarını belirten Halaçoğlu ve arkadaşları, parti kuruluş başvurularını yaptı.

Kutlu Partisi, Türkiye'de faaliyet gösteren 139. parti olacak.


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