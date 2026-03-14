İYİ Parti lideri Dervişoğlu Hakkari’de: 'Milletin rızası yoksa Meclis aritmetiği yetmez'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ramazan ayı kapsamında düzenlediği Güneydoğu Anadolu iftar programları çerçevesinde Hakkari’ye geldi.

İl başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, bölge turu kapsamında Muş, Bitlis ve Van’ın ardından Hakkari’de olduklarını, buradan da Şırnak’a geçeceklerini söyledi.

Hakkari’nin Türkiye için özel bir anlam taşıdığını belirten Dervişoğlu, “Hakkari Türkiye’nin güneydeki en uç vilayetlerinden biridir. Ama ben çocukluğumdan beri şunu söylerim: Hakkari yoksa Ankara da olamaz. Bu nedenle Hakkari’nin gönlümüzdeki yeri çok başkadır” dedi.

Dervişoğlu, ziyaretinin siyasi amaçlı olarak Hakkari’ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu ifade ederek, bölgeye gelişlerinin süreceğini söyledi.

“Türkiye’nin her köşesi bizim açımızdan bu güzel yurdun bir cennet köşesidir” diyen Dervişoğlu, gittikleri her yerde yurttaşların sorunlarını dinlemeye çalıştıklarını vurguladı.

'MECLİS GÜNDEMİNE GELİNCE KONUŞURUZ'

Açılım süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere yönelik yaptığı referandum çağrısını yineleyen Dervişoğlu, iktidarım gündeme getirmesi muhtemel düzenlemeler konusunda süreci izlediklerini söyledi.

Dervişoğlu, “Ben her şeyin yerinde ve zamanında konuşulmasını tercih ediyorum. Yetkili kurumlarımızla istişare ediyoruz, süreci doğru biçimde değerlendirmeye çalışıyoruz. Henüz ortada somut bir şey yokken tevatürlere göre hareket edemeyiz” dedi.

İktidarın bazı konularda hızlı davranıyor gibi göründüğünü ancak zaman zaman sorunları çözümsüz bıraktığını kaydeden Dervişoğlu, emekli ikramiyesi tartışmasını örnek göstererek “Bayram için verilecek ikramiyede müjde diye açıklanan şey sadece tarihti, miktarı değil” ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN RIZASI OLMADAN OLMAZ'

Olası bir düzenlemenin Meclis’e gelmesi halinde değerlendirme yapacaklarını söyleyen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de milletin beklentisini dikkate almayan bir adım atılacaksa bu Meclis’teki aritmetik çoğunlukla yapılabilecek bir iş değildir. Milletin o işe rızası var mı önce ona bakılması gerekir. Neyi getirecekler, ne zaman getirecekler göreceğiz.”

İYİ Parti’nin terörle mücadele konusundaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “İYİ Parti terörle mücadele konusunda atılması gereken adımları açık şekilde ortaya koyuyor. Terörle müzakere edilen, teröristin yol göstericiliğinde yürütülen hiçbir süreci kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.