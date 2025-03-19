AP'den İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sert tepki

Yayınlanma: 19.03.2025 - 12:59

Güncelleme: 19.03.2025 - 12:59

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmasına yönelik Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tepki gösterdi.

Amor, yaşanan olayı “büyük bir endişeyle” takip ettiklerini söyledi.

Amor, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 100 kişi ile birlikte gözaltına alınması ve 4 günlük gösteri yasağı haberini büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Yine son ayların tüm hamlelerinde olduğu gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalardan ilki, İBB'de yolsuzluk iddialarıyla ilgili olup, bu kapsamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve bazı İBB yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

Diğer soruşturma ise “kent uzlaşısı” adı altında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili terör suçlamalarını içeriyor. Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat ve 6 kişi daha gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.