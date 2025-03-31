İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'Volkan Konak' mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için, sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.
"ÜLKEMİZİN EĞİLMEYEN GÜÇLÜ SESİ..."
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemizin eğilmeyen güçlü sesi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Ülkemizin eğilmeyen güçlü sesi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın vefatı hepimizi derinden üzdü.— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) March 31, 2025
Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Ruhu şad, mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/5MoTtI2H06
Etiketler: #Volkan Konak
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