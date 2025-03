Volkan Konak ve Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu: 'Bazı sanatçılar var Türkiye'yi her zaman ayağa kaldırır...'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:28

Güncelleme: 31.03.2025 - 09:35

Türkiye’nin özgün seslerinden, “Kuzeyin Oğlu” lakaplı şarkıcı Volkan Konak sahnede şarkı söylerken hayatını kaybetti. Konak 58 yaşındaydı.

SAHNEDE BİR ANDA YERE YIĞILDI

Kendisine özgü üslubu, zaman zaman şiir okuyarak icra ettiği şarkıları, besteleri ve sesiyle halk müziğinin son dönemdeki en büyük isimlerinden olan Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında sahnede birden bire yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ramazan Bayramı tatili için KKTC’de program yapan sanatçıya ambulans beklerken kalp masajı yapıldı, ardından da hemen Gazi Mağusa’ya hastaneye kaldırıldı ama Konak’ın pazar gününü pazartesiye bağlayan gece yarısı 00.42’de hayatının kaybettiği duyuruldu.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Konak’ın ölümü, sanat dünyası başta olmak üzere tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Ünlü sanatçının, bir dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan ve şu anda Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüntüleri yeniden gündem oldu.

Konak’ın konser sırasında sahneye davet ettiği İmamoğlu, ünlü sanatçı için şu ifadeleri kullanıyor:

“Volkan ile Beylikdüzü maceramız başlayalı 7 yıl oldu. 7 yıldır Beylikdüzü’ndeyiz. Ve ilk geldiği gün demiştim ki; Volkan Konak’ı Beylikdüzü’nin bir hemşerisi olarak kabul ediyor musunuz? Volkan Konak, benim yıllardır arkadaşım. Biz birbirimizden enerji alıyoruz. Ben Volkan’ın sesinden inanılmaz bir enerji alıyorum. Bazı sanatçılar var Türkiye’yi her zaman ayağa kaldırır, bazı sanatçılar var milli duyguları her zaman besler, bazı sanatçılar var, her yerde her zaman doğruyu söyler. İşte o Volkan Konak.”