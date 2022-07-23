İYİ Parti lideri Meral Akşener Samsun'dan seslendi: Beş maaş alanların korkulu rüyası olacağız

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Samsun’da yurttaşlarla bir araya geldi. Akşener’in Samsun’daki ilk durağı Terme oldu. Burada yurttaşlara seslenen Akşener, iktidara seslendi. Akşener, “Sen yorulma biz çalıştık sen sadece yerine getir. Fındık için 74 lira fiyat açıklanmasını istiyoruz. Çeltik de en az 15 lira olmalı” dedi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı: “Kavgadan uzak, milletimizin derdine çare üreten siyasi dili birlikte inşa edeceğiz. İsrafı, hırsızlığı, yolsuzluğu bitireceğiz. Bu harami düzeni helal oylarınızla, demokrasi ile emekliye sevk edeceğiz.”

YURTTAŞIN ÇARESİZLİĞİ

Akşener, ziyareti kapsamında esnafın sıkıntılarını da dinledi. Bir yurttaş şunları söyledi: “Sekiz nüfusluyum, 10 liralık peynir, 200 gram zeytin alıyorum. Nereye kadar? Biri yerse, biri bakıyor. Bir baba olarak ben ne yapabilirim? İş yok, işsizim. İki tane oğlum var, 18 yaşında, iş yok.”

‘YAN GELİP YATANLARIN KORKULU RÜYASI OLACAĞIZ’

Akşener, gençlerin Meksika üzerinden ABD’ye “iltica ettiğini” belirtip “5’li çetenin silinen vergileriyle gençlerin KYK borçları ödenebilirdi” dedi. Akşener, “Çiftçilerimiz, gençlerimiz, EYT’lilerimiz, atanamayan öğretmenlerimiz için yan gelip yatanların, beş maaş alanların korkulu rüyası olacağız” ifadesini kullandı.