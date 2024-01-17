İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözlerine CHP'den jet yanıt!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:17

Güncelleme: 17.01.2024 - 13:17

Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen saldırıların ardından hazırlanacak ortak bildiriye imza atmama kararı alan CHP ve SAADET, aynı konuyla ilgili TBMM Başkanlığı tezkeresine evet deme kararı aldı. Böylece iki parti, ayrı bildiri yayımlama kararından vazgeçti. İktidar partisiyle aynı bildiri altına imza atmak istemeyen CHP, hiçbir partinin imzasının olmadığı başkanlık tezkeresine evet diyeceğini ifade etti.

Söz konusu kararın ardından CHP'yi eleştiri yağmuruna tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında şunları kaydetti:

"Bizim hür ve müstakil olmamız bazı şeyleri ortaya çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim, el sıkışın. Dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın. Sizin elinizi tutan mı var? Hemen bütün her yeri alın. Görelim bakalım neymiş dünya.

Benzer bir meclis bildirisini, DEM’in izmalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan… Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?"

CHP'DEN İLK YANIT

Akşener'in sözlerine CHP'den ilk yanıt geldi.

Partinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz Meral Akşener'i asla karın ağrısı olarak görmedik. Görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez." dedi.

Başarır sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu söyleyeyim, dün yapılan görüşmeler devlet ciddiyetine uygun görüşmelerdi. Bir önceki vahim olayda 12 şehit vermiştik, 2 bakanın Meclis'e gelip bilgilendirme yapmasını talep etmiştik. O gün gelmemişlerdi. AKP'nin bildirisine imza atmayacağız demiştik. Ve Numan Bey geldi, CHP gereğini yaptı. burası çadır devleti değil. 12 şehidin acısı bitmeden 9 şehit daha vereceğiz, sonra bir kağıt parçasını getirecek AKP grubu, imzalayın olay bitti. Hayır! Bir hukuk devletinde bakanlar gelir Meclis'e, bunun hesabını verir. Meclis bir tezkere getirir partiler de gereğini yapar. Yaptı mı? Yaptı.

DÖRT YIL ÖNCEKİ BİLDİRİYİ HATIRLATTI

Meral Hanım bence böyle güzel bir sistemin önemine baksın, AKP bildirilerinin peşinde değil MEclis iradesinin vermiş olduğu bildiriye baksın. Ben değerli hanımefendiye sormak isterim. 4 yıl önce yine şehit vermiştik, yine ortak bildiri verilmişti. Meral Hanım imzalamamıştı. Terörü yaratan AKP ile aynı çizgide olmak istemiyoruz demişti. Ne değişti?"