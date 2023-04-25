İYİ Parti Mersin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mersin milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Mersin milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, İYİ Parti Mersin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mersin milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:05
İYİ Parti Mersin milletvekili adayları kim? 2023 İYİ Parti Mersin milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, İYİ Parti'nin Mersin milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, İYİ Parti Mersin milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, İYİ Parti Mersin milletvekili adayları kim? İYİ Parti Mersin milletvekili adayları tam listesi! İşte, İYİ Parti Mersin milletvekili adayları tam listesi...

İYİ PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURHANETTİN KOCAMAZ

AYDIN ENES SEYDANLIOĞLU

ALİ ER

ESRA KAHRAMAN

ÖZER ÖZEL

MEHMET TURGUT

YÜKSEL ÇELİK

ESİN ERKOÇ

ALİ RIZA ÖZDENİZ

MEHMET TÜRE

MEHMET YUNUS SEVEN

MUSTAFA ATEŞ

HİLAL USTA


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