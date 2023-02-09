İYİ Parti milletvekilleri depremzedelere destek için birer 'maaşını' bağışladı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:20

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 15:20

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Şu ana kadar 14 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak İYİ Parti milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını bağışladığı bildirildi.

"MİLLİ BİR VAZİFE"

Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir" ifadesini kullandı.