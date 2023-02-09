Depremden saatler sonra umut dolu kurtuluşlar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde enkaz altında kalan binlerce yurttaş kurtarılmayı bekliyor.

Son resmi verilere göre, depremlerde 14 bin 351 kişi yurttaşımız yaşamını yitirdi, 63 bin 794 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan yurttaşları arama-kurtarma çalışmalarında zamanla yarış sürüyor. Deprem bölgesinden gelen güzel haberler umutları yeşertiyor.