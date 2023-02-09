Depremden saatler sonra umut dolu kurtuluşlar
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde enkaz altında kalan binlerce yurttaş kurtarılmayı bekliyor.
Son resmi verilere göre, depremlerde 14 bin 351 kişi yurttaşımız yaşamını yitirdi, 63 bin 794 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan yurttaşları arama-kurtarma çalışmalarında zamanla yarış sürüyor. Deprem bölgesinden gelen güzel haberler umutları yeşertiyor.
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan baba ve kızı 79 saat sonra kurtarıldı
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 81 saat sonra bir çocuk kurtarıldı
Depremzede 16 bebek Kahramanmaraş'tan Ankara'ya götürüldü
Hatay'da enkazdan 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı
Diyarbakır'da çöken iş merkezinin enkazından bir kedi kurtarıldı
Elbistan'da enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da enkazdan 62 saat sonra çıkarılan çocuk, babasıyla futbol sohbeti yaptı
7 yaşındaki çocuk Kahramanmaraş'ta enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı
Hatay'da enkaz altından 55 saat sonra bir köpek kurtarıldı
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