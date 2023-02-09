Futbolcu Saruhan Bolat Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti
Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Saruhan Bolat, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti.
Bolat'ın ölüm haberini daha önce top koşturduğu, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor duyurdu.
Giresunspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir.
Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..."
Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir.— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) February 9, 2023
Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız... pic.twitter.com/4NpIRLV0o0
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