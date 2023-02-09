Futbolcu Saruhan Bolat Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 14:56

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:56

Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybetti.

Bolat'ın ölüm haberini daha önce top koşturduğu, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor duyurdu.

Giresunspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Akademimizden yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu hemşerimiz Saruhan Bolat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiştir.

Başta Bolat ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Seni asla unutmayacağız..."