İYİ Parti Muratpaşa adayı Turgut Bucak'tan çekilme kararı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:22

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:42

İYİ Parti’nin Antalya Muratpaşa Belediye başkan adayı Turgut Bucak, “İyi Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana elimden gelen tüm maddi ve manevi çabayı kendi gücümle gösterirken, partimiz teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığımı gördüm” diyerek adaylıktan çekildi.

Bucak, CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’e destek verecek.

"DOĞRU OLANI YAPMAK UĞRUNA ÇEKİLİYORUM"

İYİ Parti’nin Antalya Muratpaşa Belediye başkan adayı Turgut Bucak, yaptığı açıklamada “2024 seçimlerinde de partimiz, çalışma arkadaşlarımız ve Genel Merkezimiz tek başına seçime girme kararı almıştır. Bende bu kararın gereği olarak bu kritik ve zorlu süreçte İyi Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı oldum. Ancak İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak ilan edildiğim günden bu yana elimden gelen tüm maddi ve manevi çabayı kendi gücümle gösterirken, partimiz teşkilatı tarafından yalnız bırakıldığımı gördüm. Yaptığım somut değerlendirmeler sonucunda, milletimiz için doğru olanı yapmak uğruna 5 Mart itibarıyla İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum” diyerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Öğrenilen bilgiye göre Bucak, CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek’e destek verecek.