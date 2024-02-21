Muratpaşa meclis aday listesi CHP’yi karıştırdı: İlçe Başkanı Hasan Şahin görevden alındı!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 13:10

Güncelleme: 21.02.2024 - 13:10

İlçe Başkanı Hasan Şahin, Genel Sekreter ve 2 Genel Başkan Yardımcısı tarafından onaylanan listenin 1’nci sıradaki Önder Kurnaz yerine vergi başmüfettişi Erkan Çelik'i, 9. sırada yer alan Mustafa Düzenli'nin yerine Murat Öztınar’ı ve 15. sıradaki Hüseyin Eroğlu'nun yerine de Özcan Yılmaz’ı ekleyerek son gün seçim kuruluna vermişti.

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı hukuken yapılabilecek ne varsa yapılacağını söylerken genel başkanın kenti ziyaretinden sonra ne yapılacağı konusunda görüşülüp değerlendirileceğini bildirdi. Bu arada ilçe başkanı Hasan Şahin’i görevden alan il yönetimi isimleri sonradan yazılan 3 kişinin de istifa etmesini bekliyor. Şahin’in yerine İlçe Sekreteri Can Okan Kıran atandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Genel Başkan Özgür Özel’in kente gelmesine saatler kala görevden alınan eski ilçe başkanı Hasan Şahin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“9 Eylül 1992'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak yer almaktayım. Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa belediye meclis üyeliği listelerinin ilçe seçim kuruluna tesliminde kanun gereği tek yetkili, ilçe başkanı olarak tarafımdır. Bunu yaparken de örgütümüzün vicdanını rahatsız etmeyecek bir listenin seçim kuruluna takdimi için elimden geleni yaptım. Bu konudaki tüm sorumluluk şahsıma aittir. Gelinen noktada; il başkanlığımız tarafından onurla ve gururla yürüttüğüm Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevimden alınmış bulunmaktayım. Kararı saygıyla karşılayıp, partim adına ölünceye kadar çalışmaya devam edeceğimi belirtiyor ve kendimi örgütümüzün vicdanına emanet ediyorum. Saygılarımla.”

Adı Antalya Büyükşehir Başkan adayı olarak da geçen ve 2 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanlığını yürüten ve 31 Mart seçiminde de tekrar aday gösterilen Ümit Uysal durumla ilgili sessizliğini koruyor. Liste değişikliğinin Uysal’ın bilgisi dahilinde yapıldığını konuşuluyor. Bu konuda genel başkanın ziyaretindeki görüşmelerin ardından yapılacak açıklama kentti merakla bekleniyor.