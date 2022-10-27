İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu’ndan Mustafa Şentop'a ‘RTÜK üyeliği’ tepkisi

27 Ekim 2022 Perşembe, 22:01

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor. Komisyon’da bugün TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bütçeleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla görüşülüyor.

Bütçe üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "AKP'nin son bütçesini görüşüyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerini anımsatan Dervişoğlu, "TÜİK rakamları şayet doğruysa şu an görüştüğümüz bütçenin yaklaşık 3 trilyon 200 milyar lira civarında olması iktiza ediyor ama fazladan 1 trilyon 270 milyar civarında bir fark var" diye konuştu.

Dervişoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"GEÇEN YILA MUKAYESE ETTİĞİMİZDE YÜZDE 155'E VARAN ARTIŞLARA RASTLIYORUZ"

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu Teklifi'ni, yani AKP'nin son bütçesini görüşüyoruz. İktidarın 4 trilyon 470 milyar harcama talebini değerlendiriyoruz. İktidarın bu bütçe teklifi, millet ile iktidarın arasında bağların ziyadesiyle koptuğunu da açıkça göstermekte. Geçtiğimiz yılla mukayese ettiğimizde, yüzde 155'e varan artışlara rastlıyoruz. Beştepe'den binlerce sayfa dokümanla birlikte bir bütçe gönderildi.

"1 TRİLYON 270 MİLYAR CİVARINDA FARK VAR"

TÜİK rakamları şayet doğruysa şu an görüştüğümüz bütçenin yaklaşık 3 trilyon 200 milyar lira civarında olması iktiza ediyor ama fazladan 1 trilyon 270 milyar civarında bir fark var. Eğer TÜİK iktidarın baskısıyla bu millete yalan söylüyorsa, yani enflasyon bizim ifade ettiğimiz gibi ve milletimizin bizatihi tecrübe ettiği gibi yüzde 115 ise o halde bu bütçenin içinde milyonlarca çalışanın, emeklinin hakkı ve hukuku niye savunulmamış? Onu da merak ediyoruz. Neden TÜİK marifetiyle işçinin, memurun, milyonlarca vatandaşın alın terinin karşılığı verilmemiş, anlamıyoruz.

"İKTİDARI DEVRETMEDEN ÖNCE"

Görünen ve anlaşılan odur ki millet iradesiyle birlikte iktidarı devretmeden önce son defa bir seçim ekonomisi uygulamaya kararlısınız ve yandaşlara aktarılan kamu kaynaklarında kısmi ve geçici bir kesinti yapmakta da kararlısınız. Yani siz, aslında bu bütçeyi hazırlayanlar, bu bütçeyi binlerce sayfa dokümanla birlikte TBMM'ye gönderenler, milleti unutmuşlar. Ülkemizin kaynaklarını har vurup harman savurmaktan geri durmamışlar. Milletimizin cebinden aldıklarını yandaşların cebine koymuşlar.

"MERHAMET EDİN YA"

İnceledik. Yeni doğandan sabi sübyanına kadar, memurundan işçisine kadar, emekçisine, kadınıyla, erkeğiyle bu ülkenin 84 milyon vatandaşına bir yılda 565 milyar 600 milyon, bir ayda 47 milyar 133 milyon, bir günde de 1 milyar 549 milyon Türk lirası faiz ödeteceksiniz. Merhamet edin ya. Bu milletin her bir ferdi yılda 6 bin 654 lira, ayda 554 lira, her bir fert günde de 18 lira 23 kuruş faiz ödemeye mahkum edilmiş.

"ERDOĞDU, 5 TEMMUZ TARİHİNE KADAR CHP MİLLETVEKİLİ OLARAK TBMM KAYITLARINDA DURUYOR"

(RTÜK üyeliği tartışmalarına ilişkin) Meclis karar vermiş. Çünkü o zaman gördüm ki hesaplamalar yapılmış, 1 Temmuz'da AKP'ye geçiyor. Size göre, sabah 11:00’e kadar İYİ Parti'de kalıyor, 11:00’den sonra da üyelik AKP'ye geliyor, siz yine AKP Grubu'ndan aday istiyorsunuz. Şimdi ben size söyleyeyim; o hesabı size kim getirmişse Cenabı Allah onu şaşırtmış Sayın Başkanım. Doğru, 1 Temmuz'da AKP'ye geçtiğini varsayıyorsunuz. Neye istinaden? CHP Milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu'nun milletvekilliği devam ediyor ama CHP'den istifasına dayandırıyorsunuz. Ortada bir belge var, zatıalinize bunu takdim edeceğim. Bu müracaat, 1 Temmuz'da Sayın CHP Başkanvekili tarafından Meclis Başkanlığı'na götürülmüş, 'Artık Aykut Erdoğdu bizim milletvekilimiz değildir' demiş. Ama o gün Aykut Erdoğdu'nun ıslak imzalı dilekçesi olmadığı için TBMM Başkanlığı, o istifaya bağlı olarak Aykut Erdoğdu'yu CHP Grubu'ndan çıkarmamış. Islak imzayı istemiş. Islak imzanın TBMM'ye görülmesi, 5 Temmuz saat 15:24'e tekabül ediyor. Erdoğdu, 5 Temmuz tarihine kadar CHP Milletvekili olarak TBMM kayıtlarında duruyor.

"HAK VE ADALET BOYUTUNDA MESELEYİ ELE ALARAK KONUŞUYORUM"