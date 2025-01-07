İYİ Parti şemsiyesi altında 5 parti bir araya geliyor: Siyasette 'Cumhuriyetçi Cephe' kuruluyor

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:14

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nin elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan İmralı süreci, kendini milliyetçi-cumhuriyetçi olarak tanımlayan siyasi partilerin tepkisini toplamaya devam ediyor.

İYİ Parti ise Meclis’te grubu olan partiler arasında ise sürece ilişkin en net tavrı koyan parti olarak yorumlanıyor.

Sürece karşı tavır koyan 5 siyasi partinin, İYİ Parti şemsiyesi altında “Cumhuriyetçi Cephe” kurma hazırlığında olduğu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yarın TBMM’de gerçekleşecek grup toplantısında siyasi partilere bu yönde çağrı yapacağı öğrenildi.

ZEYBEK DETAYLARI CUMHURİYET'E ANLATTI

Yaşanan gelişmelerin detaylarını ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyet’le paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı ve bu konuda duyarlı olan siyasi partiler olarak bir araya geldiklerini söyleyen Zeybek, “ATA Parti, Adalet Partisi, Doğru Parti, Memleket Partisi ve Yurt Partisi olarak birlikte hareket edelim diye toplantılar yapıyoruz. Ancak dedik ki bizimle aynı çizgide söylemleri olan, DEM Parti ile görüşmeye karşı olan İYİ Parti var. Çünkü biz DEM’le görüşmenin bölücülüğe katkı olduğunu düşünüyoruz. Meclis’te grubu var. Yukarıya doğru tırmanan ve yüzde 5 ile 9 arasında oyu olan bir parti. İYİ Parti’nin de böyle bir çağrısı oldu” dedi.

'CUMHURİYETİN TEMEL TEZLERİNDEN BİRİ MİLLİYETÇİLİKTİR'

Zeybek, “Çağrıya biz uyalım ve sonra başka aynı değerlerde olan başka partiler de katılabilir. Biz oluşuma ‘Milliyetçi Cephe’ değil, ‘Cumhuriyetçi Cephe’ dedik. Tabi ki Cumhuriyetin temel tezlerinden biri milliyetçiliktir. Ancak biz burada ön plana Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini bağlı kalarak birliğini sürdürmesi konusunu aldık” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTI KURULTAY DÜZENLEYECEK

İYİ Parti’den kendilerine Genel Başkanlık düzeyinde çağrının gerçekleştiğinin altını çizen Zeybek, gözlerin yarınki İYİ Parti Meclis Grup toplantısında olduğunun altını çizdi.

Çağrının açık çağrı olacağını belirten Zeybek, “Tek tek partilere değil, açık çağrı olacak. Tabi İYİ Parti böyle bir çağrı yaparken, gelecekler arasında da seçme yapma hakkına sahiptir. ‘Ben geleceğim’ diyen bir parti emel değerlerde örtüşmüyorsa ya da ortada ciddi bir oluşum yoksa buna göre değerlendirirler. Ama biz 5 parti olarak zaten görüşme halindeyiz” dedi.

Zeybek, “Beklentimiz İYİ Parti’nin bir kurultay düzenlemesi ve temel değerleri ortaya koyan bildirgenin açıklanması. Bunu yapacağız ve Cumhuriyetçiler birliği ile Türk siyasetinde ağırlığı olan bir güç haline geleceğiz” ifadelerini kullandı.