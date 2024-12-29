Sergen Yalçın cephesinden Beşiktaş açıklaması!
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Murat Şahin, Beşiktaş'taki başkanlık seçimi hakkında konuştu.
Murat Şahin, Beşiktaş'taki başkanlık seçimi ve Sergen Yalçın hakkında HT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.
Sergen Yalçın ile birlikte hedeflerini gerçekleştirebileceklerine inandığını belirten Şahin, "Sergen Yalçın ve ekibi olarak biz gelirsek, taraftarımızla birlikte bu takımı gelebileceği en iyi yere getiririz. Niye ligdeki yarışta ikinciliği kovalamayalım? Beşiktaş camiası büyük bir camiadır; hiçbir zaman hedefi bitmez" dedi.
"TÜRKİYE KUPASI VE İKİNCİLİK HEDEFTİR!"
Murat Şahin, "Hem Türkiye Kupası hem de ligde 2. olmak birer hedeftir. Bunu sağlayabilecek güce sahibiz. Burada önemli olan, küsmüş taraftarı sahaya tekrar çekebilmek" ifadelerini kullandı.
"KUPALARI KAZANABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"
Şahin, "Sayın Başkan uygun görürse, doğru bir yapılanma ile en kısa sürede Beşiktaş'ı bu yarışın içine alıp kupaları kazanabileceğimize inanıyoruz" açıklamasında bulundu.
ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA ANTRENÖRDÜ
Murat Şahin, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda da Beşiktaş kulübesinde yer almış ve Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.
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