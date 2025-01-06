Hatay maçının kadrosunda yer almamıştı: Maximin cephesinden ayrılık iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 14:16

Güncelleme: 06.01.2025 - 14:16

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna katttığı Allan Saint-Maximin hakkında çıkan ayrılık haberleri yalanlandı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Saint-Maximin'e yakın bir kaynak, ayrılıkla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Konuyla ilgili, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek" açıklaması yapıldı.

27 yaşındaki futbolcu son oynanan Hatayspor maçında ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmemişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Allan Saint-Maximin 3 gol ve 4 asist kaydetti.