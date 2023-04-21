İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan provokasyonu kınıyoruz
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman'da bir mezarlık ziyareti sırasında karşı karşıya kaldığı provokasyonu kınadı.
Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir mezarlık ziyareti sırasında sözlü saldırıda bulunulmuştu.
Mezarlıkta imam eşliğinde dua okunurken ortaya atılan kimliği belirsiz bir kişi Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “O Fatiha okumayı bilmiyor ki, neden okutuyorsun” sözleriyle imama çıkışmıştı. Çevredekilerin ‘tepki gösterdiği kişi, daha sonra alandan uzaklaştırılmıştı.
Büyük tepki çeken olaya İYİ Parti'den de yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olayın siyasi iktidarın kutuplaşmanın ülkeyi getirdiği noktanın örneği olduğunu vurguladı.
Zorlu'nun açıklaması şöyle:
"Bayramı idrak ettiğimiz böyle bir günde Adıyaman’da, sayın Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan provokasyonu kınıyoruz. Böyle bir tutum ne dinimizin ne de kadim kültürümüzün bir parçası olabilir.
Maalesef uzun zamandır dikkat çektiğimiz üzere, bu ve benzeri olaylar, bizzat siyasi iktidar eliyle ülkemizin getirildiği zehirli kutuplaşmanın somut örnekleridir. İşte bu sebeple 14 Mayıs, ülkemizin yeniden barış ve huzur temelinde yükselebilmesi bakımından da tarihi bir kırılma anı olacaktır.
Biz İYİ Parti olarak sevgi ve hoşgörü temelinde saygılı bir Türkiye’yi hedefliyoruz ve hiç bir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarımızla birlikte bunu başaracağız."
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