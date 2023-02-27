İYİ Parti Sözücüsü Kürşad Zorlu: Adaylık iddiaları gerçeği yansıtmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştığı iddia edilmişti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 20:04
İYİ Parti Sözücüsü Kürşad Zorlu: Adaylık iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Abone Ol google-news

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün bir araya geldi. Görüşme, Akşener'in evinde gerçekleşti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, iki liderin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına, ilan edilen ilkeler çerçevesinde, kararlı şekilde hazırlanmaktadır." ifadesini kullandı.


Kürşad Zorlu Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu aday

İlgili Haberler

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi
Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yarın bir araya gelecek

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yarın bir araya gelecek
Sırrı Süreyya Önder'den Akşener'e: 'Kazanacak aday' Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış...

Sırrı Süreyya Önder'den Akşener'e: 'Kazanacak aday' Recep Tayyip Erdoğan, o zaman git ona çalış...

En Çok Okunan Haberler