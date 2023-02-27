İYİ Parti Sözücüsü Kürşad Zorlu: Adaylık iddiaları gerçeği yansıtmıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştığı iddia edilmişti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün bir araya geldi. Görüşme, Akşener'in evinde gerçekleşti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, iki liderin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştığı öne sürüldü.
Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına, ilan edilen ilkeler çerçevesinde, kararlı şekilde hazırlanmaktadır." ifadesini kullandı.
Bugün CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve “pazarlık” iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) February 27, 2023
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