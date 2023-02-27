Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 15:24

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 16:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün bir araya geldi.

Kulis bilgilerine göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi gerçekleşen Akşener ve Kılıçdaroğlu görüşmesinin olumlu geçtiği ve rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin grup toplantısı, dün partinin genel merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’na partisi tarafından cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verildi.

CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:

“CHP, TBMM Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10:00’da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oybirliğiyle sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yetkilendirilmiştir.”

Özgür Özel de “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.