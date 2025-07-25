İYİ Parti 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kararını yineledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni "süreç"le ilgili komisyon için TBMM'deki partilere yazı gönderdi.

Partilerden, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar komisyon için isim vermeleri istendi.

Daha önce tartışmalar sürerken komisyona karşı bir yaklaşım gösteren İYİ Parti'de sürpriz olmadı. Dervişoğlu, komisyonda yer almayacaklarını duyurdu.

DERVİŞOĞLU ATEŞ PÜSKÜRDÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM'de kurulması planlanan komisyona yönelik üye bildirim talebiyle siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanının çağrısı ile kurulacak olan komisyon, Anayasa veya TBMM İçtüzüğü’nde açıkça tanımlanmış daimi veya geçici ihtisas komisyonlarından biri değildir. Meclis Başkanı’nın bu girişimi tıpkı geçmişteki anayasa veya içtüzük uzlaşma komisyonlarında olduğu gibi siyasi partilerin temsil edilmesini sağlayan gayriresmî ve siyasi inisiyatife dayalı bir düzenleme niteliğindedir.

Diğer taraftan, İçtüzük, bir komisyonun çalışma usul ve esaslarına açıkça yer vermektedir. Komisyonların kuruluş sürecinde amaç, kapsam, hedef, dayanak ve süre net bir şekilde gerekçelendirilmektedir. TBMM Başkanı tarafından gönderilen yazıda ise kurulacak komisyonun ne amaçla oluşturulduğu, gündeminin nasıl belirleneceği ve hangi yöntemle çalışacağına ilişkin hiçbir detay yer almamaktadır.

"YER ALMAYACAĞIZ"

Bu komisyon bir karar alacak mı? Şayet karar alınacaksa, hangi oranlar aranacaktır. Kararların oy çokluğu ile mi yoksa nitelikli çoğunlukla mı alınacağı gibi temel işleyiş kurallarına bile yer verilmemiştir. İmralı Canisi ve onun eli kanlı örgütünün talep ve beklentilerini meşrulaştıracak hiç bir faaliyetin içinde bulunmayacağımızı daha önceden de ifade etmiştik. Netice itibariyle, kurulması planlanan bu komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatine arz ederim."