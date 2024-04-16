İYİ Parti’de ‘Cihan abi’ formülü: Kulislerde, geçiş sürecine ihtiyaç olduğu ve Paçacı’nın partiyi toparlayacağı konuşuluyor

Yayınlanma: 16.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2024 - 04:00

TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, İYİ PArti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İstanbul teşkilatı kurucu üyesi Kemal Orkun Yekdeş adaylığını açıklarken kulislerde başka isimler de konuşulmaya başlandı. Akşener’in Dervişoğlu’nu desteklediği kulislerde konuşulurken kongrenin Dervişoğlu ve Aydın arasında kıran kırana bir yarış içinde geçeceği ileri sürülüyor.

"KOPUŞLAR ENGELLENİR"

Kongrede yarışacak adaylar netleşirken gözler partinin ağır toplarından İstanbul milletvekili Cihan Paçacı’ya çevrildi. “İstişare kurulu”nda da yer alan Paçacı’nın kongrenin önemli isimlerinden biri olacağı, parti kulislerinde konuşuluyor. Parti yönetiminde kongre takviminin kısıtlı olduğu ve genel başkan adaylarının kendilerini delegeye anlatacak zamanlarının olmadığı görüşünün hâkim olduğu belirtiliyor.

Partinin geçiş sürecine ihtiyacı olduğunu kaydeden kurmaylar, partiyi “Cihan abi” formülünün toparlayacağını ifade ediyor. Parti kaynakları; Paçacı’nın hem ülkücü-milliyetçi, hem de merkez sağdan gelen kanat tarafından sevildiğini ve olağan kongreye dek partiden kopuşları engelleyeceğini öne sürüyor. Paçacı’nın olağanüstü kongreden olağan kongreye dek partiye “abilik” yapmasıyla küskünlerin tekrar partiye kazandırılacağı ve olağan kongrede de eşit ve adaletli bir sistemle genel başkan seçimine olanak sağlanacağı ifade ediliyor.

Meclis grubu veya il başkanları gibi delege gruplarının ilerleyen günlerde Paçacı’nın adaylığının takdimine yönelik bir açıklama yapması bekleniyor. Paçacı’nın delegelerden gelen bu formülü görev olarak kabul edeceği de konuşulanlar arasında.

