İYİ Parti'de deprem sürüyor: 4 ilçe başkanı görevden alındı!
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya hesabından 4 ilçe başkanının görevden alındığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimlere yönelik ‘hür ve müstakil olacağız’ kararının yankıları sürüyor. Teşkilatlar karara tepki gösterirken, üst düzey istifaların yanı sıra görevden almalar da yaşanıyor.
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partinin Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını açıkladı.
Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı İlçe başkanlarımız görevden alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur.— Dr. Yener YILDIRIM (@YenerYILDIRIM06) December 21, 2023
Ankara Milletvekili Yüksel Arslan bugün İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Arslan’ın istifası ve ihraçlarla İYİ Parti’nin yasama yılı başında 44 olan milletvekili sayısı 38’e düştü.
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