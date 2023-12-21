Son dakika... İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan partisinden istifa etti!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:15

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:38

İYİ Parti'de önümüzdeki yerel seçimlerde 'hür ve müstakil' katılım sağlayacağının açıklamasının ardından istifaların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Parti içerisindeki bazı isimlerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklediği bilgisini İYİ Parti lideri lideri Meral Akşener ile paylaştığını belirten Arslan, "ittifak yapılması" fikrini de Akşener'e ilettiğini söyledi.

Akşener'e gönderme yaparak "Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir." ifadelerini kullanan Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs seçimi sonuçları üzerinden başlayan siyasi ittifak tartışmaları, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin tutumları ve gösterecekleri adaylar üzerinden devam etmektedir. Seçimlerde iktidar medyasının kara propagandası adaylarımızı, yöneticilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları değerlendirmeye alan İYİ Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girme yönünde bir irade beyan etmiştir.

Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener’in bilgisi dâhilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara’da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara’nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim.

Görüş ve düşüncelerimi paylaşırken Ankara Büyükşehir Belediyesinin de 5 yıldır Millet İttifakı’nın belediyesi gibi çalıştığını, bu süreçte İYİ Parti Ankara İl Başkanlığımızın ve 21 ilçe başkanımızın Sayın Mansur Yavaş’ı desteklediklerini anlattım. Aynı zamanda 14 Mayıs seçimleri sırasında Genel Başkanım Sayın Akşener’in miting yaptığı 42 vilayette kürsüye Sayın Mansur Yavaş ile çıktığını ve 'namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanı' diye övgü ile bahsettiğini hatırlattım.

Öyle ki partimizin 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığım görüşmede Sayın Akşener’in, 'CHP’den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey’e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını…' söylemesi üzerine, kendilerine 'Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?' diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim.

Sayın Genel Başkanımızın Uşak’ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin 'partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek' şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz gün Millet İttifakı'nda yaşanan sürece değinen Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef almıştı. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler." demişti.

Bunun üzerine Mansur Yavaş ise "Bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağı tabii bu arada İYİ Parti’nin de daha güçlü olacağı konusunda senaryo ve fikir konuştuk kendileri ile ta ki 28 Ağustos’a kadar. Şimdi de dün bahsedilen isimlerle ilgili konuşmak gerekirse biz ne sayın genel başkanımız Özgür Özel’in ne de Meral Akşener’in bilgisi dâhilinde olmayan bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileriyle görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir taslak sunulmuştur. Asla bir başka partinin içine karışmak operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyonun içinde biz yokuz onu söyleyeyim. Kim operasyon yapıyor ben bunu anlamış değilim. Bu bir yerel seçim savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır." ifadelerini kullanmıştı.