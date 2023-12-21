İYİ Parti'nin İBB adayı olacağı iddia edilmişti: Naci Görür'den açıklama
İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Prof. Dr. Naci Görür'ü düşündüğü ileri sürüldü. İddialar üzerine Naci Görür, "Siyasete girersem, deprem konusuna verdiğim bunca yılım biter" dedi.
İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ü çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü.
İddialara ilişkin Gazete Duvar'a konuşan Naci Görür, "Ben bilim adamıyım. Siyaset üstü kalmak zorundayım. Benim istediğim, sesimin herkese ulaşması. Eğer siyasete girersem, polemik insan olurum. Bir partinin kitlesine ulaşırım. Biz insanları göçük altında o partili, bu partili diye çıkarmıyoruz. Hangi parti ihtiyaç duyarsa bilimsel olarak hizmete hazırız. Ancak siyasetle olmaz." dedi.
'TEKLİFLER GELİP GİDİYOR'
Görür, 'Teklif gelse kabul eder misiniz' sorusuna ise "Teklifler gelip gidiyor. Seviyorlar. Ancak asla siyaset düşünmüyorum. Siyasete girersem, deprem konusuna verdiğim bunca yılım biter. İnsanlar bilimsel olarak hizmet etmek istiyorum. Ben bir partiye girersem, sadece o partinin tabanına konuşurum" şeklinde yanıt verdi.
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