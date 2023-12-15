İYİ Parti’de ‘Ensarioğlu’ depremi! Diyarbakır teşkilatı toplu istifa edecek

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu’nun istifası deprem etkisi yarattı. Ensarioğlu’nun oğlu Vecdin Ensarioğlu’nun il başkanı olduğu İYİ Parti Diyarbakır Teşkilatı toplu istifa kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:56
İYİ Parti’de ‘Ensarioğlu’ depremi! Diyarbakır teşkilatı toplu istifa edecek
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‘Şeyh Said’ açıklaması nedeniyle disiplin kurula sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, 16 Aralık Cumartesi günü Ensarioğlu’nun oğlu, İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vecdin Ensarioğlu, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile birlikte toplu istifa edecek.

İstifalar, düzenlenecek toplantıda duyurulacak.

Toplantıdan sonra Diyarbakır’da kayıtlı 12 bin 750 üye de istifa edecek.


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