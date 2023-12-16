İYİ Parti'de 'işbirliği' krizi: 'İtibar kaybediyoruz'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

İhraç ve istifaların arka arkaya geldiği partide son olarak genel başkan yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı. Bir diğer genel başkan yardımcısı Ece Güner de “İstanbul’un kazanılması, memleket meselesi” sözleriyle istifasını duyurdu.

‘PARTİYE OPERASYON’

Kurmaylar, GİK toplantısında Üçok’un sunduğu harita nedeniyle görevden alındığını belirtiyor. Üçok, haritayla ittifak yapılmazsa İYİ Parti’nin yalnızca 1 ilçede seçimi önde tamamlayacağını ortaya koymuştu. Bazı parti kurmayları ise Üçok’un görevden alınmasının yanlış bir karar olduğunu belirtiyor. Kurmaylar partinin yapısının, Üçok gibi donanımlı isimleri kabullenmekten çıkmış durumda olduğunu kaydetti.

“İşbirliği” kararına ilişkin istifa ve görevden almaların yerel seçimlere kadar süreceğini kaydeden kurmaylar, GİK toplantısında işbirliğini savunan isimlerin, Akşener tarafından “biçileceğini” belirtiyor.

Öte yandan bir kurmay da bu gelişmelerle partinin, seçmen gözünde itibar kaybettiğini ifade ediyor. Partinin Türkiye gerçeklerinden uzak bir direniş içinde olduğu değerlendirmesinde bulunan üst düzey bir parti yöneticisi, partinin birileri tarafından dağıtılıp mirasının bölüşülmek istendiği ve bu nedenle partiye operasyon yapıldığını söylüyor.

ENSARİOĞLU İSTİFA ETTİ

Şeyh Sait açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevkedilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu da partiden istifa etti. Üst düzey bir yetkili, “AKP’ye geçmek için gerekli ortamı oluşturdu. Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı bir ismi savunması kabul edilemez. Kendisi zaten AKP’ye geçmek için İYİ Parti’den aday oldu. Partinin bazı isimleri Ensarioğlu’nun adaylağına karşı çıktı. Ancak Akşener dinlemedi” değerlendirmesinde bulundu.